У Великобританії 19-річну студентку оштрафували за годування голубів

19-річну дівчину звинуватили в тому, що вона смітить, і оштрафували на 100 фунтів (120 дол. США), повідомляє 112.ua з посиланням на Metro.

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Лорен-Пейдж Сміт розповіла, що годувала голубів у парку картоплею фрі, яку купила в місцевому McDonald's під час обідньої перерви. Несподівано до неї підійшов працівник парку і велів британці перестати смітити. Вона пояснила співробітникe парку, що голуби з'їдали все, і ніякого сміття не залишалося.

Тим не менш, муніципальний службовець виписав Сміт 25 фунтів штрафу. Обурена дівчина відмовилася його платити, а через кілька днів їй прийшла повістка до суду.

"Мене звинуватили в порушенні закону про захист навколишнього середовища. Це немислимо, я ж, навпаки, допомагала птахам", — заявила дівчина.

Але суд визнав Лорен-Пейдж Сміт винною у забрудненні парку і виписав штраф у розмірі 100 фунтів. Скоріш за все, тепер їй доведеться заплатити, хоча студентка шокована рішенням влади.