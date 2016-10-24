Суд Північної Ірландії підтвердив штраф пекарям за відмову спекти торт на підтримку гей-шлюбів

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Апеляційний суд округу Антрім підтримав рішення суду нижчої інстанції, що угледів у відмові спекти торт порушення законів країни.

Перший процес у справі пройшов минулого року. Тоді окружний суддя Ізабель Браунлі прийшла до рішення, що незважаючи на те, що господарі лавки - переконані християни, відмовляти в послузі гей-активісту Гарету вони не мали права.

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Згідно з рішенням суду, власники пекарні повинні заплатити компенсацію в розмірі 500 фунтів. Сам активіст раніше говорив, що гроші підуть на благодійність.

Північна Ірландія залишається єдиною частиною Сполученого Королівства, де не дозволені одностатеві шлюби. У Шотландії, Англії і Уельсі вони були дозволені в 2014 році. У Північній Ірландії гей-шлюби, укладені в інших частинах Британії, юридично розглядаються як цивільні союзи.