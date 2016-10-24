Суд Північної Ірландії підтвердив штраф пекарям за відмову спекти торт на підтримку гей-шлюбів
У Північній Ірландії суд відмовив у задоволенні апеляції господарям пекарні Ashers, які відмовилися спекти для свого клієнта торт з написом "Підтримаємо гей-шлюби" і були засуджені за дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Апеляційний суд округу Антрім підтримав рішення суду нижчої інстанції, що угледів у відмові спекти торт порушення законів країни.
Перший процес у справі пройшов минулого року. Тоді окружний суддя Ізабель Браунлі прийшла до рішення, що незважаючи на те, що господарі лавки - переконані християни, відмовляти в послузі гей-активісту Гарету вони не мали права.
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Згідно з рішенням суду, власники пекарні повинні заплатити компенсацію в розмірі 500 фунтів. Сам активіст раніше говорив, що гроші підуть на благодійність.
Північна Ірландія залишається єдиною частиною Сполученого Королівства, де не дозволені одностатеві шлюби. У Шотландії, Англії і Уельсі вони були дозволені в 2014 році. У Північній Ірландії гей-шлюби, укладені в інших частинах Британії, юридично розглядаються як цивільні союзи.