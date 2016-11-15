У США чоловік викрив дружину у зраді за допомогою безпілотника (відео)

Про це повідомляє The Daily Mail.

Отримане за допомогою дрона відео він оприлюднив в Мережі, і воно практично відразу ж стало популярним, зібравши менше ніж за добу майже 750 тисяч переглядів.

Чоловік, що називає себе в Інтернеті ugleee, на відео каже, що "пішов" за своєю дружиною відразу ж, як тільки вона вийшла за двері. Через пару кварталів вона зустрілася з іншим чоловіком і сіла до нього в машину.

Ображений зрадою чоловік розповів, що запідозрив дружину після того, як отримав дзвінок від невідомого, який розповів деякі деталі з її особистого життя.

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"Вісімнадцять бісових років пройшло! Вісімнадцять років наче коту під хвіст! У нас був хороший шлюб, я думав, що це був дуже хороший шлюб. Мабуть, немає. Вісімнадцять років. Що ж, пішла ти!", – вигукував чоловік, коментуючи знятий відеоролик.

Він заявив, що до цього намагався стежити за дружиною особисто, однак ці спроби не мали успіху. Вивести на чисту воду зрадницю він зміг лише за допомогою квадрокоптера.

Багато хто з коментаторів відео вважають, що запис є справжнім, однак були й такі, які назвали ролик фальшивкою, створеною з метою заробити гроші на рекламі.