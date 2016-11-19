В Ізраїлі Медведєву подарували дорогий безпілотний вертоліт, пульт управління віддати "забули" (відео)
Міністр сільського господарства Ізраїлю Урі Аріель опинився під загрозою відставки через необачний подарунок. Під час нещодавнього візиту російського прем'єра Дмитра Медведєва до Ізраїлю міністр Аріель подарував йому новітній безпілотний вертоліт "Снайпер", поставки якого до Росії заборонені.
Як пише видання Настоящее время, під час недавнього візиту російський прем'єр Дмитро Медведєв отримав з його рук безпілотний вертоліт "Снайпер" вартістю майже 50 тисяч євро.
Аріеля негайно звинуватили у розтраті державних коштів. Але, крім цього, широкий жест Аріеля може відбитися на відносинах Ізраїлю зі своїм головним стратегічним партнером – США.
Іспанський вертоліт може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. У мирний час він корисний, наприклад, у сільському господарстві. Але в умовах війни вертоліт незамінний для розвідки і точного ведення вогню. При купівлі такого роду обладнання необхідно вказувати кінцевого споживача. І тут вийшла проблема - Москва перебуває під санкціями США і Євросоюзу і поставка натовської техніки подвійного призначення до Росії заборонена.
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Посольство США в Тель-Авіві вже висловило різке невдоволення подарунком Медведєву. У зв'язку з інцидентом запитані роз'яснення й уточнення в Міністерстві оборони, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві сільського господарства Ізраїлю, а також у радника глави уряду з нацбезпеки.
У свою чергу, Урі Аріель виправдовуючи свій вчинок зазначає, що попередньо з вертольота було знято все секретне устаткування, а ціна апарату зовсім не 50 тисяч євро, а 40.
При цьому співробітники науково-дослідного центру, якому належав вертоліт виступали різко проти подарунка російському прем'єру. І в результаті випадково або навмисно «забули» віддати росіянам пульт управління від безпілотника. Без нього апарат перетворюється на непотріб і дитячу іграшку. Коли делегація повернулася в Москву, недостача виявилася. Росія вже звернулася до Ізраїлю із проханням передати їм пульт від вертольота.