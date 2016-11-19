В Ізраїлі Медведєву подарували дорогий безпілотний вертоліт, пульт управління віддати "забули" (відео)

Як пише видання Настоящее время, під час недавнього візиту російський прем'єр Дмитро Медведєв отримав з його рук безпілотний вертоліт "Снайпер" вартістю майже 50 тисяч євро.

Аріеля негайно звинуватили у розтраті державних коштів. Але, крім цього, широкий жест Аріеля може відбитися на відносинах Ізраїлю зі своїм головним стратегічним партнером – США.

Іспанський вертоліт може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. У мирний час він корисний, наприклад, у сільському господарстві. Але в умовах війни вертоліт незамінний для розвідки і точного ведення вогню. При купівлі такого роду обладнання необхідно вказувати кінцевого споживача. І тут вийшла проблема - Москва перебуває під санкціями США і Євросоюзу і поставка натовської техніки подвійного призначення до Росії заборонена.

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Посольство США в Тель-Авіві вже висловило різке невдоволення подарунком Медведєву. У зв'язку з інцидентом запитані роз'яснення й уточнення в Міністерстві оборони, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві сільського господарства Ізраїлю, а також у радника глави уряду з нацбезпеки.

У свою чергу, Урі Аріель виправдовуючи свій вчинок зазначає, що попередньо з вертольота було знято все секретне устаткування, а ціна апарату зовсім не 50 тисяч євро, а 40.

При цьому співробітники науково-дослідного центру, якому належав вертоліт виступали різко проти подарунка російському прем'єру. І в результаті випадково або навмисно «забули» віддати росіянам пульт управління від безпілотника. Без нього апарат перетворюється на непотріб і дитячу іграшку. Коли делегація повернулася в Москву, недостача виявилася. Росія вже звернулася до Ізраїлю із проханням передати їм пульт від вертольота.