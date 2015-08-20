"Пали імпорт": У Google Play з'явилася гра про знищення санкційних продуктів

Про це пише "Газета.ru".

«Росія у відповідь на санкції ввела продовольче ембарго. Не пропусти контрабанду - тримай кордон на замку. Знищуй заборонені до ввезення продукти кліком по ним. Гра для кожного патріота своєї країни», - йдеться в описі до гри.

У магазині гра доступна безкоштовно. У грі користувачеві пропонується знищувати фрукти, овочі, м'ясні продукти та молочні вироби шляхом натискання на них.

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Нагадаємо, у Росії за минулий тиждень було знищено 550 тонн санкційної рослинної харчової продукції та 47 тонн контрабандної продукції тваринного походження, включаючи 576 кілограм продукції, ввезеної в ручній поклажі та багажі.