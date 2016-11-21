В Одесі чоловік застряг рукою у вуличному терміналі під час спроби його пограбування (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні, 21 листопада, близько 5.00 патрульні отримали виклик про те, що на вул. Троїцькій чоловік потребує допомоги.

"Екіпаж, що приїхав на місце, виявив невідомого, який сидів на землі. Його рука була затиснута в терміналі з прийому електронних платежів, встановленому на фасаді житлового будинку. Чоловік пояснив, що вирішив перевірити наявність грошей у терміналі, просунув руку і застряг. Тому руку вийняти не може і, швидше за все, отримав тілесні ушкодження", - розповіли в прес-службі.

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Патрульні викликали співробітників ДСНС і слідчо-оперативну групу, а також встановили господаря терміналу. Як зазначили в поліції, лише після приїзду господаря, який сам розкрив термінал, потерпілого вдалося звільнити.

«27-річного жителя Одеси доставили до відділення поліції для встановлення обставин події, а також викликали медиків для надання йому допомоги», - розповіли в прес-службі.

Як розповіла УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, підозрюваний вимушено пробув біля терміналу кілька годин у зв'язку з тим, що його рука виявилася затиснутою в спецпристрої.

«Чоловік отримав травму. Медики надали йому допомогу – зашили рану», - розповіла фахівець.

Вона додала, що наразі співробітники Національної поліції проводять відповідні слідчі дії щодо підозрюваного.