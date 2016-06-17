Пожежники врятували застряглого у футбольних воротах борсука Роналду (фото)

Про це повідомляє "Еспресо.TV" із посиланням на The Local.

Тварина гуляла у віденськом районі Деблінг в Австрії і виявилося на місцевому футбольному полі. Борсук забіг у ворота і застряг в сітці. Намагаючись звільнитися, він застряг ще більше.

На місце події прибули пожежники. Вони відрізали частину сітки, в якій знаходився борсук. Тварину, що отримала кличку Роналду, відвезли до ветеринара.

Читайте такожРятувальники в ході багатогодинної операції витягли лисеня з водостоку (відео)

Потім борсука випустили на волю на базі центру для тварин. За словами експертів, вони простежать за станом Роналду. Якщо фахівці прийдуть до висновку, що борсук не отримав серйозних поранень і що у нього немає ніяких інших проблем, його випустять там, де знайшли.