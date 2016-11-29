Червона зірка і двоголовий орел: Путіну запропонували "комунізувати" герб Росії

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Про це «хірург» заявив в інтерв'ю російському телеканалу RT.

На його думку, Росія повинна заявити про спадкоємність і позначити патріотичний курс країни на геральдичних державних символах. Він вважає, що для втілення пропозиції в життя досить політичної волі президента.

Відповідно до представленого Залдостановим проекту, доповнений державний герб «є зображенням двоголового орла в променях сонця і в обрамленні колосся. У верхній частині герба - п'ятикутна зірка Перемоги. У кольоровому зображенні Державного герба Російської Федерації двоголовий орел, сонце і колосся - золоті; зірка - червона, обрамлена золотою облямівкою».

За словами «хірурга», макет, ескізи, а також супровідні документи вже підготовлені «Нічними вовками».

За задумом Залдостанова, об'єднання на гербі царських і радянських символів - це символічне переосмислення «кримського консенсусу».

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«Герб Росії - це символ держави, сакральний знак наших минулих і майбутніх перемог. В першу чергу ми повинні закріпити спадкоємність нашої держави. Нинішній герб - двоголовий орел - це спадкоємність від Російської імперії. Але ми повинні також показати, що родом з СРСР - з гагарінського кидка в космос, першого супутника, могутньої Радянської армії і, звичайно, титанічної, священної перемоги у Великій Вітчизняній війні. І символ цього героїчного подвигу - зірка Перемоги - знайшла своє відображення на нашому гербі», – розповів Залдостанов.

За словами Хірурга, «новий час вимагає нових символів».

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«Ми підійшли до питання з позиції переосмислення нашої спадщини. Адже коли приймався сучасний герб, все радянське піддавалося обструкції. Після того як Володимир Володимирович Путін повернув Росії її перлину - Крим, - до росіян повернулося і почуття гордості. Ми згадали: так, ми великий народ, саме ми здобули перемогу в страшній сутичці з об'єднаною гітлерівською армією Європи. Нехай зараз ліберали, наймити ЦРУ, представники націонал-оранжизм виють, що це все повернення до Радянського Союзу. Називайте як хочете. Ми повертаємо Батьківщину», - додав Залдостанов.