На окупований Донбас в’їхали путінські "Нічні вовки"

Про це йдеться у тижневому звіті про діяльність місії з 24 по 30 травня 2016 року.

"За час звітного періоду у двох випадках Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» побачила декілька байкерів з розпізнавальною емблемою байкерського клубу «Нічні вовки», який перетинав кордон в обох напрямках", - йдеться у звіті.

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Окрім того, за останній тиждень спостерігачі на пункті пропуску «Донецьк» зафіксували 7 випадків прибуття автомобілів швидкої допомоги.

Ці машини мали як українські, так і російські номерні знаки та перетинали кордон в обох напрямках.

У салонах цих швидких спостерігачі не помітили поранених людей.

Як відомо, лідер «Нічних вовків» Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» є другом російського президента Володимира Путіна. Залдостанов включений до переліку осіб, на яких поширюються санкції США і Канади, запроваджені через анексію Росією українського Криму.