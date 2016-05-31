На окупований Донбас в’їхали путінські "Нічні вовки"
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області, на окупованій частині українсько-російського кордону помітили, як члени російського провладного байкерського клубу "Нічні вовки" в'їжджали на Донбас.
Про це йдеться у тижневому звіті про діяльність місії з 24 по 30 травня 2016 року.
"За час звітного періоду у двох випадках Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» побачила декілька байкерів з розпізнавальною емблемою байкерського клубу «Нічні вовки», який перетинав кордон в обох напрямках", - йдеться у звіті.
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Окрім того, за останній тиждень спостерігачі на пункті пропуску «Донецьк» зафіксували 7 випадків прибуття автомобілів швидкої допомоги.
Ці машини мали як українські, так і російські номерні знаки та перетинали кордон в обох напрямках.
У салонах цих швидких спостерігачі не помітили поранених людей.
Як відомо, лідер «Нічних вовків» Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» є другом російського президента Володимира Путіна. Залдостанов включений до переліку осіб, на яких поширюються санкції США і Канади, запроваджені через анексію Росією українського Криму.