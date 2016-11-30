ЮНЕСКО внесла бельгійську пивну культуру до списку надбань людства
ЮНЕСКО визнала пивну культуру Бельгії частиною нематеріальної культурної спадщини людства.
Повідомляється, що згідно з рішенням ЮНЕСКО "пивна культура в Бельгії заслуговує на те, аби бути занесеною до списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства".
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на De Standaard.
"Бельгія стала чемпіоном світу з пивної культури. Це дуже приємна нагорода для всіх тих, хто займається пивом у нашій країні", – так прокоментували цю подію міністри культури громад Бельгії.
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"Визнання ЮНЕСКО є важливим моральним стимулом для пивної культури в нашій країні і нагородою для всіх тих, хто прагне зберегти цю багату культуру", – йдеться у прес-релізі міністрів культури всіх громад Бельгії.
Відомо, що німецька громада Бельгії подала відповідну заявку від імені Бельгії до ЮНЕСКО ще у квітні 2014 року.
Варто додати, що у Бельгії налічується близько 1500 сортів пива і найбільше у світі сортів місцевого традиційного пива.