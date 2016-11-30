ЮНЕСКО внесла козацькі пісні Дніпропетровської області до списку нематеріальної спадщини

Про це повідомляється на сайті організації.

"Козацькі пісні Дніпропетровської області співаються в козацьких громадах регіону та розповідають про трагедії воєн і особистих переживаннях воїнів-козаків. Пісні служать підтримці духовних зв'язків з минулим, але можуть носити також розважальний характер", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що відомі три групи співаків: Криниця, Богуславочка і Первоцвіт, в них беруть участь і чоловіки, і жінки.

Традиція підтримується в сім'ях, але її використання перебуває під загрозою у зв'язку з віком виконавців і відсутністю наставників для підготовки нових поколінь.

Мета створення Списку елементів нематеріальної культурної спадщини, що потребують термінової охорони – дозволити зацікавленим країнам мобілізувати міжнародне співробітництво і заручитися необхідною підтримкою з метою забезпечення передачі культурних традицій, внесених до Списку за участю громад.