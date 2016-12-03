Ідея Медведєва перейменувати "американо" на "русіано" знайшла одного прихильника у Сербії

Про це сербський політик повідомив у кулуарах міжнародного культурного форуму у Санкт-Петербурзі, передає RNS.

"Так, ми підтримуємо, гарна пропозиція", - повідомив Вукосавлевич. Він зазначив, що у Сербії рідко п'ють "американо", вважаючи, що краще варити "звичайну чорну каву".

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Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати "американо" на "русіано".

"Каже, дайте мені американо, — звернувся Дмитро Медведєв до одного з учасників засідання. — Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте "американо" перейменуємо!" "Русіано", — запропонував прем'єр-міністр свій варіант.