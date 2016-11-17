Російський прем'єр Медведєв запропонував перейменувати каву амерікано в "русіано"

Це сталося під час засідання Євразійського міжурядової ради, повідомляє РИА Новости.

За підсумками засідання, Медведєв зазначив, що білоруські чиновники «вели себе виключно конструктивно». На це глава уряду Білорусі сказав, що йому допомогла кава.

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«Каже, дайте мені амерікано, — звернувся Дмитро Медведєв до одного з учасників засідання. — Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте амерікано перейменуємо!» «Русіано», — запропонував прем'єр-міністр свій варіант.