У Львові можна замовити молитву через термінал (фото)
14:01, 04 грудня 2016Курйози
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У Львові через термінал для оплати послуг та поповнення рахунків можна замовити молитву.
Фото терміналу з послугою "Замовити молитву" / facebook.com/igor.zinkevych
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради та координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич.
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Він оприлюднив фото, згідно з якими, жителям Львова надають вибір, яку молитву замовити: за здоров'я, за перемогу над ворогом або повернення додому живим.
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