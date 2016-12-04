У Львові можна замовити молитву через термінал (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради та координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич.

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Він оприлюднив фото, згідно з якими, жителям Львова надають вибір, яку молитву замовити: за здоров'я, за перемогу над ворогом або повернення додому живим.