Родичі полонених бійців заявляють про неефективність "Мінську" у справі їх визволення

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на брифінгу в Києві.

"Ми мали зустріч з Віктором Медведчуком. Він обіцяв нам звільнення до Нового року. Лишився лише місяць і не дуже віриться, що щось зміниться. І з Іриною Геращенко ми теж мали зустрічі і не раз. Вона нам говорить, що процес звільнення іде складно і що там задіяна також Росія. Ми це розуміємо, але потрібно політичні інтереси поставити на друге місце, а долі захисників України на перше", - заявила Вікторія Пантюшенко, дружина полоненого Богдана Пантюшенка.

Також вона додала, що звітності і прозорості з приводу того, що відбувається у Мінську, немає. Не відомо, що з українськими полоненими, де вони. "Останнього разу вони самі вийшли на зв'язок 21 червня цього року. В нас зараз є інформація від СБУ щодо полонених, про яких відомо їх місце знаходження - це 32 людини, перевели в СІЗО Макіївки", - сказала Пантюшенко.

"Ми ініціюємо створення національного бюро розслідувань, яке займатиметься попередженням зникнення людей та сприянням у розшуку й поверненню полонених та безвісти зниклих солдатів. Зараз волонтери розробляють законопроект про безвісти зниклих військових під час бойових дій. В СБУ нам кажуть, що ідіть в МВС, а в МВС - що на окупованій території не можуть шукати зниклих безвісти. Тому потрібно таке бюро з відповідними повноваженням", - зазначила мати зниклого безвісти в зоні АТО Андрія Лозінського Ядвіга Лозінська.

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Також рідні полонених зазначають, що зверталися за допомогою до омбудсмена Валерії Лутковської, але отримали відповідь, що вона займається лише засудженими.

"Ми неодноразово зверталися у різні інстанції. До Лутковської ми не зверталися з однієї причини - вона переймається лише звільненням засуджених на тій стороні. Нам відповіли, що вона не займається звільненням полонених та пошуком зниклих безвісти", - зазначила керівник Всеукраїнського союзу матерів та рідних полонених і зниклих безвісти Алла Макух.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова СБУ Василь Грицак заявив, що бойовики утримують в полоні на Донбасі 110 осіб, ще 494 українця вважаються зниклими безвісти.

Тоді ж він повідомив, що Україна готова віддавати трьох бойовиків за одного українського заручника на Донбасі, щоб тільки повернути українців додому.