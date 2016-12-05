В Австралії чоловік побився з кенгуру і врятував собаку (відео)
17:16, 05 грудня 2016Курйози
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Дикий кенгуру намагався задушити пса.
В Австралії чоловік побився з кенгуру і врятував собаку / Скріншот
У мережі набирає популярність австралійський ролик про чоловіка, який врятував собаку від кенгуру. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Alex William.
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На відеозаписі кенгуру хапає собаку, який біжить від нього, і починає душити, але господар пса не губиться і приходить на допомогу тварині. Він стає в боксерську стійку і б'є кенгуру в голову. Після цього дике сумчасте відпускає пса і стрибає геть.
На момент написання новини ролик набрав майже півтора мільйона переглядів. В коментарях глядачі переважно підтримують чоловіка, який захистив собаку.
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