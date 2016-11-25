Собаки можуть мати подобу епізодичної пам'яті - вчені

Результати роботи представлені в журналі Current Biology, передає naked-science.ru.

Епізодична пам'ять - це система довготривалої пам'яті, яка включає в себе спогади про події в контексті місця і часу. Раніше передбачалося, що пам'яттю на контекст володіє лише людина, проте останні дослідження показують, що її подібність може існувати і у тварин. Так, прояви епізодичної пам'яті можуть спостерігатися у щурів, сойок, шимпанзе та орангутангів. У новій роботі вчені з Будапештського університету перевірили гіпотезу про наявність епізодичної пам'яті у собак.

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На першому етапі 17 тварин навчали повторювати дію господарів (наприклад, торкнутися лапою парасольки) з одним із шести предметів по команді «Зроби!». Після цього вчені відволікали собак іншим завданням: вони повинні були навчитися лягає на килимок, якщо господар мовчки дивився на них протягом декількох секунд. При цьому поряд із килимком знаходилися предмети з першого завдання, та людани під час навчання торкалася їх, не подаючи команд. Потім тварину забирали на час від однієї хвилини до години.

Після повернення господар мовчки дивився на собаку, і вона лягала на килимок. Однак потім власник командував: «Зроби!». Результати показали, що з виконанням команди справлялися 58,8 відсотки тварин, які провели хвилину поза приміщенням, і 35,3 відсотки тварин, які провели поза приміщенням годину. На думку вчених, це вказує на здатність собак згадувати події, які не є для них значущими. На користь гіпотези говорить і те, що під час перерви тварини не взаємодіяли з предметами.

Отримані дані можуть прояснити розвиток епізодичної пам'яті у людини, впевнені автори. Собаки оптимально підходять для таких досліджень, оскільки вони досить давно живуть серед людей. Вони також були першими тваринами, які змогли повторити складну послідовність дій в реалістичних умовах. Раніше вчені виявили у собак міжпівкульну асиметрію, яка дозволяє їм сприймати значення слів окремо від інтонації, здатність до емоційної мімікрії.