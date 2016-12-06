У Японії затримали перукаря, що крав жіноче волосся у транспорті
21:44, 06 грудня 2016Курйози
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У Японії затримали 23-річного випускника місцевого вузу, якого підозрюють у тому, що він обрізав волосся у жінок в громадському транспорті. У справі фігурують понад 30 потерпілих.
У Японії чоловік обрізав жінкам волосся у громадському транспорті / newsru.co.il
Акія Йошида був затриманий поліцією в понеділок в японському місті Нагоя, після того як зрізав у поїзді 35-сантиметровий локон у 40-річної жінки. Жертва цього не помітила, так як вагон був переповнений, повідомляє Русская служба Би-би-си.
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Однак співробітники залізниці звернули увагу на підозрілого молодика.
Після арешту Йошида визнав свою провину і розповів про інші випадки викрадення волосся. Він пояснив, що збирався продати волосся на аукціоні в інтернеті.
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