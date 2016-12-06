У Японії затримали перукаря, що крав жіноче волосся у транспорті

Акія Йошида був затриманий поліцією в понеділок в японському місті Нагоя, після того як зрізав у поїзді 35-сантиметровий локон у 40-річної жінки. Жертва цього не помітила, так як вагон був переповнений, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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Однак співробітники залізниці звернули увагу на підозрілого молодика.

Після арешту Йошида визнав свою провину і розповів про інші випадки викрадення волосся. Він пояснив, що збирався продати волосся на аукціоні в інтернеті.