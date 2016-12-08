Самотність не біда: Pornhub зняв ролик про пікантні подарунки у Різдвяну ніч (відео)

Про це повідомляє видання Adweek.

Відео було знято на замовлення сайту іспанським творчим агентством Officer & Gentleman.

Новий 90-секундний ролик змальовує події в мініатюрному містечку, де всі люди – самотні в переддень Різдва. Але один за іншим вони отримують один і той же подарунок електронною поштою, який значно покращує настрій героїв відеоролику.

На відео можна побачити дівчину, яка запізнилася на останній поїзд, людей, що працюють у різдвяну ніч і тих, у кого просто немає ні друзів, ні близьких. Всі вони у святкову ніч отримують електронні листи з подарунком у вигляді преміум-аккаунта на PornHub.

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"Після минулого року, ми вирішили, що бажаємо, щоб наша різдвяна кампанія стала візитною карткою святкових вихідних для всієї родини", – сказав Корі Прайс, віце-президент PornHub.

PornHub користувався досить успішною різдвяною рекламою минулого року, в якій онук дарує своєму дідусеві подарункову карту з підпискою на сайт. Тоді відео зібрало мільйони переглядів на YouTube.

Як повідомляв УНІАН, у вересні порносайт PornHub пообіцяв подарувати преміум-акаунти всім жителям Росії для обходу блокування Роскомнадзора.