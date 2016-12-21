Словенські чиновники образилися на хорватських дипломатів через цукерки

Посольство Хорватії у Словенії вирішило розіслати до співробітників міністерства закордонних справ Словенії, до канцелярії прем'єра Миро Церара та президента Борута Пахора коробки шоколадних цукерок під назвою "Вітання з Хорватії", передає Європейська правда.

У словенському уряді розцінили цей жест як "неприйнятну провокацію", оскільки на коробці цукерок була зображена карта Хорватії, на якій територія Хорватії включає в себе спірні зі Словенією території.

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На малюнку, зображеному на коробці цукерок кордон Хорватії позначений на середині Піранської затоки.

Як відомо, саме Піранська затока є об'єктом територіальних суперечок між Словенією та Хорватією, що призвело до блокування Словенією вступу Хорватії до ЄС.

Варто також додати, що обидві країни вирішують справу про делімітацію кордону в Міжнародному арбітражному суді.

У відповідь на такі дії хорватської сторони, словенська влада повернула цукерки до посольства Хорватії в пакетах "Я відчуваю Словенію".

Втім, МЗС Словенії вирішило не відправляти офіційної дипломатичної ноти до Хорватію, щоб уникнути погіршення ситуації у двосторонніх відносинах.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Швеції російські дипломати "анексували" будинок.