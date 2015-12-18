У Швеції російські дипломати "анексували" будинок, у відповідь місцева влада відключила їм воду

У Швеції розгорається скандал через боротьбу за корпус Торгового представництва РФ в Швеції.

Російські дипломати, які відмовляються виселятися після рішення суду, побудували "барикади", у відповідь влада міста і нові власники будівлі відключили їм водопостачання, передає Радіо Швеція.

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Увійти в будинок ніхто не має права, оскільки він має статус дипломатичної недоторканності.

Повідомляється, що зараз під'їзди до будинку забарикадовані бетонними блоками і вивіскою, яка говорить, що це власність посольства Російської федерації, а в будинку немає води.

Стефан Хэге, адвокат і один з трьох нових власників будівлі, не може потрапити в нього вже більше року. В інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet, він заявив, що, крім відключення води, плануються і інші дії.

«Ми ще подивимося, чи зможуть вони зварити свою різдвяну кашу», - сказав він журналістам, маючи на увазі російських дипломатів, які живуть в будинку і відмовляються його покидати.

Він зазначив, що, як власник, він не отримує ні орендної плати від проживаючих у будинку мешканців, ні плати за воду і електрику.

«Росіяни думають, що вони можуть анексувати будинок», - говорить Стефан Хеге.

У посольстві Росії в Швеції коментувати інцидент відмовилися.

"Будинок на Лідінгу" - восьмиповерховий багатоквартирний будинок, будівля торгпредства РФ на престижному острові Лідінгу, комуні-супутнику шведської столиці, був проданий з аукціону на початку 2014 року через борги Росії перед бізнесменом Францом Зедельмайером, який вимагав від країни близько 5 млн євро компенсації втрачених інвестицій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що верховний суд Швеції ухвалив у липні 2011 року, що дипломатична нерухомість Росії в Швеції може бути заарештована і продана з аукціону.

Загальна сума боргу становила, за даними Sveriges Radio, 41 млн крон.