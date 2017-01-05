Мешканка Канади зірвала джекпот у $4 мільйони, побачивши виграшну комбінацію цифр уві сні

Жителька канадської провінції Нова Шотландія, яка виграла в лотерею близько чотирьох мільйонів доларів, стверджує, що виграшна комбінація чисел їй приснилася у 1989 році.

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В середині грудня Ольга Бено з містечка Істерн Пасседж виграла джекпот - 5,3 млн канадських доларів (3,9 млн американських доларів).

До цього моменту Ольга Беное вже 27 років купувала лотерейні квитки і заповнювала їх однією і тією ж комбінацією цифр, яка приснилася їй у травні 1989 року, пише Російська служба Бі-бі-сі.

"Я знаю числа напам'ять, і мені здалося, що після розіграшу я побачила їх на телеекрані, але у мене не дуже хороший зір, - розповідає Бено, - тому я просто вирішила про це забути".

На наступний день Бено розмовляла по телефону з сестрою, переглядаючи газету. В кінці номера вона побачила все ту ж знайому комбінацію цифр.

"Здається, я виграла в лотерею", - сказала Бено своїй сестрі, яка знала про її хобі. "Вона відповіла: "Передзвони, коли перестанеш брехати", - розповідає переможниця.

Близько десяти років тому у Ольги Бено знайшли рак. Для боротьби з хворобою їй довелося продати будинок, щоб профінансувати терапію. Виграні гроші вона планує використовувати в тому числі для того, щоб знову перебратися з орендованого будинку у власний.