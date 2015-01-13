Пенсіонер зірвав найбільший джекпот в історії лотерей Нью-Йорка

80-річний американець Харольд Даймонд виграв $326 млн у лотерею "Мега мілліонз", що стало найбільшим виграшем за всю історію проведення лотерей у Нью-Йорку. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство Associated Press.

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Після урочистої церемонії вручення чека Даймонд вирішив взяти свій приз готівкою. Після сплати податків виграш склав $130 млн. Ці гроші він планує витратити на допомогу своїй сім'ї та місцевій громаді. Як розповів щасливчик, він купив лотерейний квиток ще 4 листопада лише за десять доларів у кафе на автостраді, де його дружина запропонувала перечекати дощ. За його словами, саме їй він зобов'язаний своїй удачі.