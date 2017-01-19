Кличко у Давосі оконфузився через незнання географії (відео)

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Так, під час виступу на економічному форумі він заявив, що територія України майже вдвічі більша від площі Франції.

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"Я з України, країни, майже вдвічі більшої, ніж Франція. Це найбільша країна в Європі", — сказав він.

Варто зазначити, що територія України – 603 628 км2, територія Франції – 547 030 км2. Площа європейської частини Росії - 3 960 000 км2, а це 40% площі всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше, вітаючи Вакарчука, Кличко помилився з ім'ям і віком іменинника. "Я хочу привітати Вакарчука, всі ми насолоджуємося його піснями. І сьогодні – 39 років, користуючись нагодою, хочу привітати В'ячеслава, побажати йому здоров'я і подякувати за все те, що він робить для країни", - привітав мер музиканта.