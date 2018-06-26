Де взимку відпочити українцеві?

Як і де відпочити під час зимових канікул — над цим питанням дедалі частіше замислюються українці. Багатьом усі плани «поламала» світова економічна криза й шалені стрибки «євро-доларів». Проте канікули «на носі» й вирішувати треба вже зараз. УНІАН пропонує ціновий огляд гірськолижного (і не тільки) відпочинку в Карпатах по різні боки кордону.

Закордон стає не по кишені, в основному, через «стрибки» валюти

Якщо ви не прихильник екзотики, а бажаєте відпочити в тих же засніжених горах, але з певною претензією на європейськість, то можна податися в Словаччину, Угорщину, Чехію. Але за умови, що «шенгенка» в паспорті вже стоїть, бо якщо її оформляти зараз, то вартість у 35 євро вдарить по кишені.

Якщо все-таки вирішили їхати до Європи, то слід врахувати таке. Найпопулярніша досі для гірськолижного туриста за співвідношенням «ціна-якість» Словаччина цьогоріч подорожчала на 15-25%, через це катастрофічно втрачає туристів. «Я днями повернувся зі Словаччини, і від багатьох власників турбаз почув, що вони погано вчинили, підвищивши ціни. Австрія, приміром, яка завжди славилася гірськолижними базами на порядок вищого класу, ніж Словаччина, зараз ціни не підвищила, тому турист, перед яким постав вибір «де відпочити», певна річ, віддасть перевагу Австрії, а не Словаччині», — розповів УНІАН начальник відділу туризму та курортів Закарпатської ОДА Олександр МАРЧЕНКО. За його словами, найдешевше проживання нині в Словаччині - від 10 євро на добу з людини в приватних садибах, і для середнього класу (за євромірками) сягає 50 євро в готелях. Харчування обійдеться в 20-30 євро, денний абонемент на гірськолижні витяги — 10-40 євро.

Завідувач кафедрою туризму Ужгородського нацуніверситету Федір ШАНДОР каже, цьогоріч Верхні й Нижні Татри практично втратили українського та російського туриста. Останніх тому, що росіянам вигідніше їхати до Австрії — там за однакову зі Словаччиною ціну сервіс кращий.

Українці ж не поїдуть до Словацької республіки з декількох причин. Перша — здорожчання євро. Якщо торік тижневий відпочинок «середнього» рівня на гірськолижній базі в Татрах обходився людині в суму від 200-300 євро, і це було цілком прийнятно, то зараз ця сама сума в еквіваленті на українську валюту — «космічна». «Найдешевший варіант, який ми наразі можемо запропонувати: 6-7-денний відпочинок у найпростішому пансіонаті в Ждіарі у Високих Татрах з 2-разовим харчуванням, обійдеться одному в 280-300 євро», — розповідає заступниця директора турагенції «Камелія Тур» Едіта ТОВТ.

Суттєвий «мінус» для Європи — черги на кордонах: якщо «наші» пропускають туриста за 15-20 хвилин, то «чужі» можуть протримати на кордоні й до… 8 годин!

А ось в Угорщині відпочинок привабливіший в ціновому відношенні, ніж у Словаччині. Ця країна приваблює любителів спокою, дегустування вин та прогулювання старовинними вулицями міст і містечок. «В Угорщині зараз «не сезон», тому відпочинок обійдеться для українського туриста порівняно недорого, — зауважує Е. ТОВТ». Річ у тім, що ця країна славиться термальними басейнами, тому більший попит - на відпочинок влітку. Проте й зараз можна непогано «розслабитися». Наприклад, українців приваблює порівняно недорогий туристичний комплекс неподалік українсько-угорського кордону в місті Ніредьгаза — «Шоштофюрдо». Тут на базі лікувального термального джерела працює закритий басейн, різнопланові сауни, дитяча площадка, аквапарк тощо. Усе це коштує від 2-2,5 і до 4 тисяч форинтів з людини на добу, або ж від 60 (70-80 гривень залежно від курсу форинта) гривень і вище. До цього варто додати найбільший у Європі зоопарк, який розташований поряд з «Шоштофюрдо» (від 36 гривень з дорослого) — і сімейний відпочинок, особливо з дітьми, найвищого класу - забезпечений.

«Ми продаємо привабливі тури до містечка Хайдусобосло — 7 днів для двох обійдуться в 400 євро (проживання, сніданок, шведський стіл, спа-сауни, термальні купальні, аромакамери тощо). Або ж відпочинок у комплексі «Хевіз», який розташований на базі відкритого термального озера, коштуватиме двом на тиждень від 500 євро», — каже Едіта ТОВТ.

За її словами, привабливими для зимового відпочинку є автобусні тури до Угорщини. В суму від 160 євро з людини обійдеться 4-5-денний тур містами Токай, Будапешт , відвідини колишньої столиці Угорщини Вишеграда та Сентендре (музей марципанів). Аналогічний тур з днем на відвідини Відня обійдеться в 200-220 євро.

Туроператори відзначають, що улюблена багатьма для відпочинку Чехія цьогоріч не подорожчала. За словами генерального директора ВАТ ГТК «Інтурист-Закарпаття» Олександра ДОКТОРА, вартість як була визначена в євро, так і залишилася, інша річ, що для українців вона зросла з огляду на стрибки валюти. «Цьогоріч «Празький роман» обійдеться в 330 євро (6 днів у Чехії), «Шість чудових миттєвостей» (екскурсія до Угорщини, Польщі) — в 175 євро».

Власне, у Польщі гірськолижний відпочинок та зустріч нового року (з 28 грудня по 3 січня 2009) обійдеться в 375 євро, наступні 7 днів дешевшають майже на чверть.

На замітку: всі ці тури за наведеною ціною продаються в Закарпатті, в Києві вони можуть коштувати більше (столиця своє «накручує»). Придбати ж відпочинок можна і в Закарпатті, це обійдеться дешевше, а координати всіх туроператорів – в мережі Інтернет.

Закарпаття зимове — «два в одному»: і відпочинок, і оздоровлення Закарпаття зимове — це, в першу чергу, гірськолижний відпочинок та оздоровчі курорти. Власне гірськолижні бази відпочинку чекають снігу, але офіційно зимовий гірськолижний сезон уже стартував. На одній з «найкрутіших» закарпатських гір — Драгобраті — уже катаються, там лежить до півтора метра снігу.

Загалом цьогоріч Закарпаття пропонує 12 нових турбаз, 70 гірськолижних витягів на різну висоту. Ціновий спектр проживання — від 45 грн. на добу за 1 особу в готелях нижчого класу й закінчуючи номерами «напівлюкс» та «люкс» вартістю в 300-500 гривень. Харчування обійдеться, в середньому, в сотню на добу з людини, прокат гірськолижного спорядження — в 60-80 гривень. Гірськолижні витяги — від 3 й до 15-30 гривень за прокат до найвищих гір.

Зустріч Нового року в Закарпатті обійдеться в 300-350 гривень і вище з людини за добу плюс проживання. «Відпочинок у Закарпатті цього року користується великою популярністю, у нас дуже багато замовлень. Приміром, ми пропонуємо новорічну програму (екскурсійно-лижний тур) на Закарпатті. Так «Новогодняя метелица» (30.12.08 - 03.01.09) обійдеться одному українцеві у 841 гривню, різдвяна програма «Різдво - час чудес!» (06.01.09 - 08.01.09) — в 735. І, віддаляючись від Нового року, свята дешевшають — новорічна програма до Старого Нового року «Старий Новий рік» — 632 гривні», — розповів О.ДОКТОР.

Щодо приватних помешкань Закарпаття, то цього року за 100-150 гривень на добу можна й пожити в хороших умовах, і харчуватися непогано. Є житло й дешевше. До речі, стільки воно коштувало на Прикарпатті — Львівщині, Івано-Франківщині — торік, а зараз у цих областях ця цифра виросла до 180-200 грн., причому й цих пропозицій, як стверджують туроператори, небагато. Для порівняння: приватні готелі на гірськолижних курортах Східної Європи приймають туристів по 5-7-10 євро з людини в добу.

Для людей, які на відпочинку бажають також підлікуватися, в Карпатах створені для цього всі умови. Закарпаття славиться своїми бальнеологічними можливостями — мінеральні та термальні води з низкою показань для лікування різних органів і систем. Треба сказати, що ніде більше на теренах колишнього СРСР, окрім Закарпаття, немає такої кількості джерел унікальних вод. За хімічним складом і лікувальним властивостям вони не поступаються, а часто навіть перевершують води Кавказу, Польщі й Франції. З огляду на це їхати до Закарпаття під час зимових канікул вдвічі вигідно: можна й відпочивати, й полікуватися. Яскраві приклади — санаторії «Квітка Полонини», «Сонячне Закарпаття», «Карпати» тощо.

Відпочинок у Карпатах для… урбаністів Цього року Закарпаття вже не робить акцент виключно на гірськолижному відпочинкові, дедалі більше сил та інвестицій вкладають бізнесмени у розвиток туристичної інфраструктури власне у великих містах. Тим більше, що тут є на що подивитися — старовинні дерев’яні церкви, унікальні музеї та замки, напівзруйновані фортеці й вцілілі серед перипетій часу архітектурні шедеври. Мукачево вітає Мукачівським замком, Хуст покаже зруйновані ворогом стіни своєї фортеці, в якій, подейкують, навіть тамплієри водилися. Берегово зігріє унікальними термальними купальнями й неповторною угорською кухнею. Ужгород зустрічає старовинними будовами, Ужгородським замком, найдовшою у Європі липовою алеєю, затишними кав’ярнями та ресторанами, у яких ціни - якраз до пари фінансовій кризі — смачно й порівняно недорого.

Крім того, власне в Ужгороді лише за останні два роки відкрилися три дегустаційні винні підвали. З них найпопулярніший — «Шардоне», його власник сам виготовляє вина. На туристів у залі чекає не лише дегустація найпопулярніших закарпатських винних напоїв, починаючи від славнозвісної «Троянди Закарпаття» й закінчуючи останніми «шедеврами», але й розповідь про історію виноробства в краї, легенди, пов’язані з ним тощо. Дегустація обійдеться в суму від 40-50 грн. і вище.

Крім «Шардоне», варто відвідати найоригінальніший на сьогодні і єдиний такий комплекс відпочинку в Ужгороді — етно-велнес готель «УнгварЪскій». Дегустаційний підвал закладу пропонує дегустацію вин, карпатських наливок, карпатських твердих сирів, паленки, закарпатського меду, — це, власне кажучи, лише одна з багатьох родзинок комплексу (від 100 гривень і вище). «УнгварЬскій» побудований буквально на джерелі лікувальної мінеральної води. Відпочинок на базі мінеральних підземних вод — це і традиційна сауна в етнічному стилі, і мінеральні, перлові, хвойні та ароматичні ванни. Для гурманів — дегустаційна програма національних лазень: кельтська, дакійська, гуцульська, російська, хамам, карпатська, «Унгварська купіль» (від 200 грн. за годину). А ще тут — європейські SPA та закарпатська кухня. Проживання – від 250 грн. за добу з людини і до 1000 грн. в найпрестижнішому «Люксі».

До речі, жити, приміром, в Ужгороді чи Мукачеві вигідно: ціни порівняно невисокі, проте близесенько - гірськолижні витяги, тим більше, що транспортне сполучення з цих міст у всі напрямки забезпечене. Щодо проживання, то вартість — «про всяк гаманець»: найдешевше — від 45 гривень за «совок» у готелі «Світанок», середня ціна — 120-150 гривень у готелі «Інтурист-Закарпаття» та кількох менших приватних готелях, 250-500 і вище — «Дует», «Едуард», «Ужгород»; ще більше з кишені українця «потягнуть» готелі VIP-класу на кшталт чотиризіркового «Олд Континенту» чи «Праги».

Харчування відповідне: вишукана кухня у найпрестижніших ресторанах обходитиметься найдорожче, але можна прохарчуватися і за 30-50 гривень з людини в кафетеріях на кшталт добре відомих київських «Обідів по-домашньому» чи чогось подібного.

P.S. І ще важливо: Карпати, за офіційними даними різних державних структур, розкуплені на новорічно-різдвяні свята на 95-98 %. Але це не означає, що взагалі не можна знайти жодного затишного куточка. Цієї зими відкрили свої двері для туристів чимало приватних садиб, які займаються зеленим туризмом, значна їх кількість особливо й не афішують це, хоча послуги надають доволі «нормальні». Керівник Туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр КОВАЛЬ каже, в області попри всі намагання так і не існує єдиного координаційного центру, який би володів повною інформацією про наявність вільних місць на турбазах, у санаторіях тощо. Тому говорити про стовідсоткову заповненість не варто. З огляду на це, радить О.КОВАЛЬ, якщо маєте намір поїхати в Карпати, не варто боятися, що не знайдете прихистку — він є завжди.

Наталія Петерварі