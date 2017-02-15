У їдальні МЗС Росії перейменували котлети по-київськи (фото)

Про це у своєму Twitter написав репортер NYT Іван Нечепуренко, який працює в Москві.

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"У російській їдальні МЗС котлета по-київськи називається котлетою по-кримськи", - йдеться у його повідомленні.

При цьому журналіст оприлюднив відповідне фото, на якому видно, що котлета справді називається по-кримськи, коштує вона 200 рублів.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати "американо" на "русіано". "Каже, дайте мені американо, — звернувся Дмитро Медведєв до одного з учасників засідання. — Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте "американо" перейменуємо!" "Русіано", — запропонував прем'єр-міністр свій варіант.