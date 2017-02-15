У їдальні МЗС Росії перейменували котлети по-київськи (фото)

13:06, 15 лютого 2017
Курйози
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У їдальні Міністерства закордонних справ Росії котлети по-київськи називають котлетами по-кримськи.  

У російському МЗС котлети по-київськи перейменували на котлети по-кримськи / twitter.com/INechepurenko

Про це у своєму Twitter написав репортер NYT Іван Нечепуренко, який працює в Москві.  

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"У російській їдальні МЗС котлета по-київськи називається котлетою по-кримськи", - йдеться у його повідомленні.

При цьому журналіст оприлюднив відповідне фото, на якому видно, що котлета справді називається по-кримськи, коштує вона 200 рублів.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати "американо" на "русіано". "Каже, дайте мені американо, — звернувся Дмитро Медведєв до одного з учасників засідання. — Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте "американо" перейменуємо!" "Русіано", — запропонував прем'єр-міністр свій варіант.

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Теги: #Росія#МЗС#котлета