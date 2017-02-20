Воротар в'єтнамської клубу навмисно пропустив три м'ячі в знак протесту проти рішення судді (відео)

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі VIDOS.

Зустріч чемпіонату В'єтнаму між клубами «Донгтам Лонган» і «Хошімін» пройшла в неділю. До 90-ї хвилини рахунок був рівний — 2:2. У цей момент арбітр призначив спірний, на думку гравців-господарів, пенальті. Голкіпер відмовився відбивати удар, вставши спиною до суперника, а потім навмисно пропустив ще два м'ячі.

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Гра завершилася перемогою «Хошиміну» з рахунком 5:2.

Як повідомляв УНІАН, неймовірний гол був забитий в одній з аматорських ліг Англії.

У матчі "Таррок" - "Ромфорд" несподіваним автоголом відзначився Камарл Данкан.

Гравець господарів відправив м'яч у власні ворота приблизно з сорока метрів. Футболіст вибивав м'яч вперед, але сильний порив вітру відправив сферу назад.