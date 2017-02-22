У Росії юнармейці штурмуватимуть макет Рейхстагу

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Русская служба ВВС.

"У парку "Патріот" будуємо Рейхстаг. Не в повному вигляді, але для того, щоб наші юнармейці могли штурмувати не що попало, а конкретне місце", - сказав він.

Також Шойгу розповів, що в парку побудують "повнорозмірне партизанське село", де будуть розміщені корівник, свинарник, кухня, "землянка замполіта" і "клас підготовки підривників". За його словами, в парку також створюють цілу "лінію фронту" з окопами і бліндажами.

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Варто відзначити, що парк "Патріот" - військово-патріотичний парк культури і відпочинку Збройних сил РФ.

Як відомо, наприкінці жовтня 2015 року в Росії було зареєстрований молодіжний рух "Юнармія". Організація створена з ініціативи міністра оборони на основі "Руху юних патріотів".

У вересні 2016 року Шойгу заявляв, що "Юнармія" не ставить перед собою мети мілітаризувати молодь. "Кажуть, що ми займаємося мілітаризацією країни, щоб у нас там всі ходили строєм. Це, звичайно, далеко не так", - сказав він тоді.

Тим не менш відомству не подобається, що "роблять в окремих суб'єктах з молодими людьми і те, що показують на екранах телевізорів", додав він, не уточнивши, що конкретно має на увазі.