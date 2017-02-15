Військовий розповів про найстрашніші моменти під час оборони Авдіївки

"Страху спочатку немає, він з'являється потім, коли усвідомлюєш, що могло б бути. За нами Бог – я вам чесно кажу! Три години відбивалися – і все добре", - цитує одного з військовослужбовців ТСН.ua.

За його словами, навіть ті військові, які до церкви раніше не ходили, тепер на позиціях вивчили мало не всі молитви.

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"Тут навіть ті, хто не вірив, повірили. Повірили на другий день, як сюди приїхали – дуже швидко", - каже боєць із позивним "Пасічник". Бої на його позиціях відбуваються за кожен метр, а про щільність вогню переконливо свідчать прострілені всі вертикальні об'єкти навколо. "Одразу запрошують перемир'я, тільки-но ми починаємо по них працювати – і вони зразу просять перемир'я", - твердить "Пасічник".

На позиції разом із ним, екс-барменом із Черкащині, воює колишній охоронець ДСО, а тепер такий само доброволець із позивним "Шарік".

"У них доволі добре підготовлені командири. Командири з Росії", - твердить "Шарік". Нині бойові дії точаться переважно вночі, бо хоч сепаратисти припинили поливати українські позиції з важкокаліберної зброї, але від гранатометів і кулеметів ніхто не відмовлявся.

29 січня близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів. Внаслідок штурму поранено трьох українських бійців, точних даних про вбитих немає.

На сьогоднішній день, за даними штабу АТО, обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи.