"Потрібно буде поміняти учасника на Євробаченні": Ляшко заспівав у прямому ефірі (відео)
09:59, 30 березня 2017Курйози
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Ляшко заспівав.
Ляшко заспівав "Два кольори" / Скріншот
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав в ефірі одного з українських телеканалів пісню "Два кольори".
Відео з виконанням опубліковане на його сторінці у Facebook. "Заспівав в ефірі 112 "Два кольори", - йдеться у підписі до відео.
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"Якщо я заспіваю, нам потрібно буде поміняти учасника на Євробаченні", - пожартував Ляшко, а потім заспівав, правда, забув слова.
Також радикал розповів, що є шанувальником українського співака Дмитра Гнатюка.
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