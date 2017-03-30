"Потрібно буде поміняти учасника на Євробаченні": Ляшко заспівав у прямому ефірі (відео)

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав в ефірі одного з українських телеканалів пісню "Два кольори".

Відео з виконанням опубліковане на його сторінці у Facebook. "Заспівав в ефірі 112 "Два кольори", - йдеться у підписі до відео.

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"Якщо я заспіваю, нам потрібно буде поміняти учасника на Євробаченні", - пожартував Ляшко, а потім заспівав, правда, забув слова.

Також радикал розповів, що є шанувальником українського співака Дмитра Гнатюка.