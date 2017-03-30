Організатори "Євробачення" не підтвердили інформацію про санкції щодо Києва

В Європейській мовній спілці (ЕВU) виданню Deutsche Welle підтвердили пряму мову Інгрід Дельтенре, наведену в швейцарському таблоїді Blick, щодо участі представниці Росії в конкурсі "Євробачення", який пройде у Києві.

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Однак у ЕВU зауважили, що не можуть відповідати за інші висновки газети, зокрема за інформацію про те, що Спілка нібито вже розглядає можливість санкцій щодо України.

"Ми напружено працюємо над тим, щоб усі 43 учасники "Євробачення" змогли виступити на конкурсі цього року", - повідомили DW в Європейській мовній спілці.

Водночас, якщо "хтось із учасників порушить правила конкурсу", то після його проведення можуть розглянути "певні заходи" стосовно порушника, заявили в організації.

Нагадаємо, на сайті швейцарської бульварної газети Blick опублікували статтю, з якої випливає, що організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" готові запровадити санкції щодо Києва через заборону в'їзду представниці РФ на Євробаченні Юлії Самойлової. Автори статті посилаються на генеральну директорку Європейської мовної спілки (ЕВU), яка володіє правами на конкурс.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.