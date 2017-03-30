У Німеччині розшукують акторів на роль "росіян" для військових навчань НАТО та США (відео)

У Німеччині розшукують акторів на роль "росіян" для військових навчань НАТО та армії США. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Грати доведеться мирне населення у зоні конфлікту, зокрема, роль фермерів чи торгівців. Від кандидатів вимагається знання англійської та німецької мови, плюсом буде володіння російською, польською чи чеською.

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Зазначається, що військові маневри проходитимуть на американських полігонах в Баварії у квітні, де будуть збудовані російські поселення.

За день у ролі росіянина платитимуть до 120 євро.

Раніше повідомлялося, що у Росії юнармейці штурмуватимуть макет Рейхстагу.