Гройсман не впізнав Монатіка, прийнявши його за кандидата в депутати (відео)
15:41, 31 березня 2017Курйози
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Гройсман не знає, хто такий Монатік.
Гройсман про Монатіка: "Це якийсь кандидат в депутати?" / facebook.com/ikrussss
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту в Житомир прийняв українського співака Дмитра Монатіка за кандидата у депутати.
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Відео курйозу виклав на своїй сторінці у Facebook блогер Олександр Барабошко.
Під час прогулянки Житомиром прем'єр помітив плакат із зображенням співака й запитав "Це якийсь кандидат в депутати?".
Гройсману пояснили, що це "співак, зірка Монатік".
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