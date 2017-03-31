Гройсман не впізнав Монатіка, прийнявши його за кандидата в депутати (відео)

15:41, 31 березня 2017
Курйози
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Гройсман не знає, хто такий Монатік.

Гройсман про Монатике:

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту в Житомир прийняв українського співака Дмитра Монатіка за кандидата у депутати.

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Відео курйозу виклав на своїй сторінці у Facebook блогер Олександр Барабошко.

Під час прогулянки Житомиром прем'єр помітив плакат із зображенням співака й запитав "Це якийсь кандидат в депутати?".

Гройсману пояснили, що це "співак, зірка Монатік".

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Теги: #Гройсман#Монатік