Гройсман не впізнав Монатіка, прийнявши його за кандидата в депутати (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту в Житомир прийняв українського співака Дмитра Монатіка за кандидата у депутати.

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Відео курйозу виклав на своїй сторінці у Facebook блогер Олександр Барабошко.

Під час прогулянки Житомиром прем'єр помітив плакат із зображенням співака й запитав "Це якийсь кандидат в депутати?".

Гройсману пояснили, що це "співак, зірка Монатік".