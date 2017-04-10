У Мексиці відкрили кафе з морозивом для собак (фоторепортаж)

У Мехіко відкрилося кафе, відвідувачі якого можуть нагодувати морозивом своїх собак. Ласощі готуються з йогурту.

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На відміну від звичайного морозива, яке може викликати розлад травної системи у тварин, мексиканське "собаче" морозиво не тільки доставить собакам задоволення, але і корисне для них.

Цим морозивом можуть поласувати і люди. Форма кульок морозива на паличці розроблена саме так, щоб його зручно було їсти собакам - в процесі їм не завадять ікла.

Власник кафе назвав таке морозиво "heladog" - похідне від іспанського слова "helado" (морозиво) і "dog" (собака).