У Мексиці відкрили кафе з морозивом для собак (фоторепортаж)
12:30, 10 квітня 2017Курйози
1696 0
"Собаче" морозиво не тільки доставить тваринам задоволення, але і корисне для них.
Морозиво для собак / REUTERS
У Мехіко відкрилося кафе, відвідувачі якого можуть нагодувати морозивом своїх собак. Ласощі готуються з йогурту.
Читайте такожЛабрадор за кермом вантажівки влаштував аварію в Міннесоті
На відміну від звичайного морозива, яке може викликати розлад травної системи у тварин, мексиканське "собаче" морозиво не тільки доставить собакам задоволення, але і корисне для них.
Цим морозивом можуть поласувати і люди. Форма кульок морозива на паличці розроблена саме так, щоб його зручно було їсти собакам - в процесі їм не завадять ікла.
Власник кафе назвав таке морозиво "heladog" - похідне від іспанського слова "helado" (морозиво) і "dog" (собака).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter