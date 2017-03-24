У США пожежник 20 хвилин робив псу штучне дихання і повернув його до життя

У Каліфорнії пожежник 20 хвилин робив собаці штучне дихання після того, як її витягли з палаючого дому, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Налу, пес породи бішон фрізе, впав у шок від високої температури та диму в квартирі у місті Санта-Моніка. Пожежник Ендрю Кляйн заповз у палаючу квартиру навкарачки і знайшов пса у дальній спальні.

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"Він лежав без руху. Я підняв його і вибіг з квартири, тому що час - ключовий фактор, особливо для маленької собаки. Я не міг допустити невдачі", - розповів пожежник журналістам.

Пожежний департамент Санта-Моніки розповсюдив прес-реліз, а також повідомив про подію на своїй сторінці в Facebook.

Собака не дихала і у неї не було пульсу. Пожежний робив штучне дихання і використовував спеціальну кисневу маску для тварин для вентиляції легенів пса. Через 20 хвилин собака почала дихати самостійно, прийшла до тями і навіть змогла ходити.

"У нього скляні очі, він не дихав, і я вирішила, що він помер, - розповіла господиня пса, яка стояла на колінах поруч. - Але пожежний сказав: "Я оптиміст. Давайте просто повернемо його назад".

Після доби у кисневому наметі - пристосування для киснетерапії маленьких дітей - Налу повністю одужав.