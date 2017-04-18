Меланія Трамп врятувала президента від конфузу під час виконання гімну США (відео)

В ході 139-ї щорічної великодньої церемонії катання яєць в Білому домі президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією і сином Барроном вийшли на балкон.

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Коли пролунав національний гімн, Меланія і Баррон поклали руку на серце, а Трамп - ні. Однак перша леді вчасно помітила це і м'яко торкнулася чоловіка, після чого він виправився.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, нанести авіаудар по авіабазі "Шайрат" в Сирії Трампа підштовхнула його дочка Іванка.