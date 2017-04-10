Розбомбити авіабазу в Сирії Трампа переконала його дочка Іванка - ЗМІ

Дочка президента США Дональда Трампа – Іванка підштовхнула батька нанести авіаудар по авіабазі у Сирії. Про це повідомляє The Independent з посиланням на інформацію, яка надійшла закритою лінією прем'єру Великої Британії Терезі Мей та міністру зовнішніх справ країни Борісу Джонсону від посла в США Кіма Даррока.

Читайте такожReuters опублікував супутникові знімки розбомбленої "Томагавками" сирійської авіабази

Видання пише, що хоч Трамп був вражений кадрами із загибеллю більше 80 людей після хіматаки у Сирії, все ж вирішальною позицією щодо дій у відповідь на злочини армії Асада була думка першої доньки Дональда Трампа.

Адже, як зазначили міністри, реакція адміністрації Трампа була "сильнішою, ніж очікувалося".

Після удару США Іванка Трамп написала у своєму Twitter: "Ми живемо в часи, які вимагають важких рішень. Пишаюся своїм батьком, що він відмовився прийняти ці жахливі злочини проти людяності".

Повідомляв УНІАН раніше, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.