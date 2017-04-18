В Парижі "подругу Путіна" Ле Пен намагалися вдарити букетом під час виступу (відео)

Невідома з букетом перервала агітаційний виступ кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен у Парижі, намагаючись вдарити її квітами. Про це повідомляє BFM TV, передає Європейська Правда.

Жінка з букетом вибігла на сцену і замахнулася ним у бік Марін Ле Пен. Після цього вона кинула квіти і намагалася оголити груди в час коли зреагувала охорона і винесла жінку зі сцени.

Пізніше охоронці виштовхали з залу іншу жінку, яка вигукнула гасло проти Ле Пен і оголила груди.

Зазначається, що проведенню заходу намагалися завадити активісти руху FEMEN .

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Активістки FEMEN не вперше переслідують Ле Пен. У лютому на заході лідера "Національного фронту" оголена дівчина кричала "Марін — фальшива феміністка".

Раніше у Парижі акція проти Ле Пен завершилася сутичками.