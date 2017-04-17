У Парижі акція проти "подруги Путіна" Ле Пен завершилася сутичками (фото, відео)

08:15, 17 квітня 2017
Світ
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Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки у поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

У Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста. Про це повідомляє Le Parisien, передає Лига.net.

Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, або видаляєш, або помираєшь".

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В акції взяли участь профспілки і представники ліворадикальних організацій.

Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки у поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

Як повідомлялося, у французькому Бордо більше тисячі людей вийшли на акцію проти Ле Пен.

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Теги: #сутички#Париж#протест#Ле Пен