У Парижі акція проти "подруги Путіна" Ле Пен завершилася сутичками (фото, відео)

У Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста. Про це повідомляє Le Parisien, передає Лига.net.

Вихід демонстрантів бют-шомон. І на початку прояви дикий pic.twitter.com/JJcAgReWo9 — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) Квітень 16, 2017

Coup de théâtre! протестувальники повернулися в париж бют шомон і блукають у ньому. pic.twitter.com/2Tc1SV7Xze — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) Квітень 16, 2017

Зіткнення проводилося серед сил правопорядку і протестувальників. Площа була очищена з відривною pic.twitter.com/ODZqyHtb6H — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) Квітень 16, 2017

Перші зіткнення між демонстрантами і силами порядку, націлених на нанесення розмірів pic.twitter.com/4IljdR6VY6 — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) Квітень 16, 2017

На підході до філармонії, кинувши камінь в gazs lacrymos. Лінії CRS зіткнулися з демонстрантами pic.twitter.com/vk4tnNAqrj — Томас Statius (@TomasStatius) Квітень 16, 2017

Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, або видаляєш, або помираєшь".

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В акції взяли участь профспілки і представники ліворадикальних організацій.

Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки у поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

Як повідомлялося, у французькому Бордо більше тисячі людей вийшли на акцію проти Ле Пен.