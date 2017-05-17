Береза - Шуфричу: їдьте у Москву, дивіться ВКонтакте! Беріть ті стрічки "георгіївські", засуньте собі в д**у (відео)

Заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза дав депутату від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу пораду щодо того, що він тепер може робити з "георгіївською" стрічкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Під час свого виступу з трибуни Шуфрич, зокрема, критикував нинішню владу. "Скажіть, будь ласка, з тими рішеннями, які ми вчора приймали щодо "георгіївської" стрічки, щодо блокування найпопулярніших інтернет-ресурсів, ми хіба зможемо досягти миру? Це шлях до миру? Ні, це шлях до протистоянь", - сказав він.

Своєю чергою, Береза, який вийшов на трибуну після Шуфрича, звертаючись до депутатів, зазначив, що "щойно ми прослухали художній свист агента ФСБ Нестора Кутузова".

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"Послухайте, п'ята колоно, та збирайте речі, їдьте до холери, їдьте у Москву, дивіться "ВКонтакте"! Беріть ті стрічки "георгіївські", засуньте собі в дупу, підпаліть і стрибніть з дев'ятого поверху. У вас колеги це вже робили", - сказав депутат.

Береза додав, що "ви якраз і є оті дешеві клоуни, які закликали на свою рідну землю, до своєї рідної Батьківщини війну, ви закликали російські війська".

"Завдяки вам був відторгнений Крим, завдяки вам зараз знущаються з кримських татар, а ви на цих кістках танцюєте", - зазначив парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони "георгіївської" стрічки та введення адмінвідповідальності за її використання.