Рада заборонила "георгіївську" стрічку в Україні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні та в цілому Закон "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" (№ 2987).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 із 338 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракція "Опозиційний блок", з групи "Відродження" за закон проголосували лише двоє, а з групи "Воля народу" - 5 народних депутатів.

Цим законом до кодексу вноситься нова стаття 173, якою передбачається накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення.

За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це включає показ стрічки під час масових заходів (мирних зібрань), зображення на плакатах, наліпках, листівках, носіння на одязі, речах, кріплення на автомобілях, використання в сучасних творах мистецтва, використання засобами масової інформації тощо.

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що прийняття закону сприятиме «протидії російській агресії в Україні». Він наголосив, що «так звана георгіївська або колорадська стрічка вже давно є символом російської агресії проти України».

За його словами, в законі передбачені виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, що містять в собі частину такої стрічки, а також зроблені виклчення для музеїв.

Він додав, що йдеться про всі ці виключення, які передбачені в законі щодо заборони націонал-соціалістичної та комуністичної символіки.

“Таким чином, цей закон буде протидіяти намаганням російської пропаганди розколювати українську націю, український народ”, - сказав Геращенко.

За його словами, після ухвалення цього закону не потрібно буде «затівати бійки, а викликати поліцію, яка б складала протоколи, і це дасть змогу накладати штрафи на порушників, які використовують «георгіївську» стрічку».