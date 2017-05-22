Меланія Трамп відмахнулась від руки чоловіка після прильоту до Ізраїлю (відео)

Перша леді США Меланія Трамп не захотіла брати за руку свого чоловіка, американського президента Дональда Трампа, в аеропорту Тель-Авіва.

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Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі Politics Video Channel. На ньому видно, як пара прибуває до аеропорту Ізраїлю.

На відеозаписі президент США простягає руку до своєї дружини. Але Меланія спочатку не звертає уваги на жест Трампа, а потім взагалі легенько вдаряє його по долоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Меланія Трамп врятувала президента США від конфузу під час виконання гімну США.