Потрапив у немилість: Меланія Трамп знову публічно "відшила" чоловіка (відео)

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася брати чоловіка за руку. Це сталося після прибуття подружжя в Рим.

Відео інциденту, на якому видно, як Трамп знову потрапив у немилість Меланії, опубліковано в YouTube.

Читайте такожМеланія Трамп врятувала президента від конфузу під час виконання гімну США (відео)

На відеозапису Трамп перед спуском по трапу подає руку дружині, проте вона починає поправляти волосся, ігноруючи його жест.

Раніше перша леді США Меланія Трамп не захотіла брати за руку свого чоловіка, американського президента Дональда Трампа, в аеропорту Тель-Авіва.