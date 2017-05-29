У Токіо почали проводити лекції в лазні (відео)

В одній з громадських лазень Токіо відвідувачам, крім традиційних послуг, пропонують ще і прослухати лекції. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Власники закладу сподіваються таким чином привернути клієнтів, які хочуть поєднати корисне з приємним. Лектор теж зняв з себе зайвий одяг і залишився задоволений експериментом.

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При цьому для лекцій перед жіночою аудиторією і відвідувачкам, і лектору довелося одягнутися.

Як повідомляв УНІАН, раніше ведуча погоди в США влаштувала переполох в прямому ефірі через втраченої сережки.