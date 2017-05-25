Ведуча погоди в США влаштувала переполох в прямому ефірі через загублену сережку (відео)

Ведуча прогнозу погоди на американському каналі 6ABC Сесілі Тайнен (Cecily Tynan) під час ефіру загубила сережку, і її колега зайшов в кадр, щоб допомогти знайти аксесуар. На це звернуло увагу видання Mashable.

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Після того як прикраса впала на підлогу, дівчина продовжила випуск. Через кілька фраз про погоду, вона зазначила, що це була її улюблена сережка і загубити її було б прикро. Тоді колега, який до цього моменту знаходиться за кадром, підійшов, підняв з підлоги аксесуар і простягнув його усміхненій колезі.

Відеоролик опублікував друг Тайнен на її стіні в Facebook. Його подивилися вже більше 274 тисяч осіб, з них 1,3 тисячі поставили лайк.