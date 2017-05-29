Дуже приємно, Трамп: президент США в Китаї хотів привітатися з охоронцем (відео)

Черговий конфуз стався з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту до Китаю. Як повідомляють ЗМІ, американський лідер переплутав напрямок і пішов назустріч охоронцеві, відразу ж вирішивши з ним привітатися.

Охоронець президенту руку подавати не став і показав йому правильний напрямок. Відео з помилкою Трампа швидко розлетілось в мережі.

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Когда ты простой охранник, и чуть было не подружился с президентом США pic.twitter.com/JClgbvXTjC — Дядюшка Шу (@Shulz) May 28, 2017

«Коли ти простий охоронець, і мало не подружився з президентом США», - жартують користувачі соцмереж і гадають, чи не переплутав Трамп охоронця з лідером КНР.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп "програв" у грі рукостискань президенту Таджикистану.