Дуже приємно, Трамп: президент США в Китаї хотів привітатися з охоронцем (відео)

16:18, 29 травня 2017
Курйози
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Охоронець президенту США руку подавати не став.

Дональд Трамп / REUTERS

Черговий конфуз стався з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту до Китаю. Як повідомляють ЗМІ, американський лідер переплутав напрямок і пішов назустріч охоронцеві, відразу ж вирішивши з ним привітатися.

Охоронець президенту руку подавати не став і показав йому правильний напрямок. Відео з помилкою Трампа швидко розлетілось в мережі.

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«Коли ти простий охоронець, і мало не подружився з президентом США», - жартують користувачі соцмереж і гадають, чи не переплутав Трамп охоронця з лідером КНР.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп "програв" у грі рукостискань президенту Таджикистану.

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Теги: #рукостискання Трампа#Трамп та охоронець#Трам у Китаї