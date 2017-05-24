Трамп "програв" у грі рукостискань президенту Таджикистану (відео)

Президент США Дональд Трамп знайшов собі гідного суперника у фірмовому «смикаючому» рукостисканні, пише Mashable.

Як повідомляється, ним став президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Під час міжнародного саміту в Ер-Ріяді Рахмон «дуже енергійно привітав американського колегу, сильно смикнувши його руку до себе». Політики «мірялися силами» майже сім секунд.

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Відзначається, що у Трампа є фірмове рукостискання, яке багато ЗМІ назвали «смикай і тягни», і багато політиків випробували його силу, наприклад, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, держсекретар Рекс Тіллерсон і колишній опонент Трампа на виборах Хілларі Клінтон.

Напередодні ЗМІ помітили відмову Меланії Трамп взяти за руку чоловіка в аеропорту Ізраїлю.