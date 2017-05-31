Путін і голуб: російський президент привітав птаха (відео)

16:43, 31 травня 2017
Курйози
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Президент РФ привітав голуба.

Президент Росії Володимир Путін привітався з голубом під час відвідування церкви в Москві.

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Відеоролик в Twitter опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

Путін 31 травня відвідав Рогозький духовний центр Російської православної старообрядницької церкви (РПСЦ) в Москві. Там він й привітав голуба, який опинився у нього на шляху.

Як повідомляв УНІАН, у храмі на Львівщині з'явилася фреска з Путіним у пеклі.

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Теги: #Путін і голуб