У храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим у пеклі Путіним (відео)

У Червонограді Львівської області на стіні одного з храмів Української греко-католицької церкви створили фреску з символікою нацистського та комуністичного режимів, а також людини, схожої на президента РФ Володимира Путіна, що горить у пекельному полум'ї, передає Zaxid.net.

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У свою чергу, настоятель храму заявив, що насправді це "збірний образ бюрократа і злочинця".

"Хтось бачить, що це Путін, інші - що це бюрократ, який обікрав країну і не бачить Воскресіння навіть в останні дні. А ще там є герб СРСР і німецька свастика. Там горять ті, які були причиною сліз, вбивства, крові і смерті. Хто там, там є по праву", - сказав настоятель отець Михайло.

На іншій стіні зобразили хрещення Русі, ще на одній - видатних постатей УГКЦ та України, серед яких Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Степан Бандера, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, гетьмани Іван Мазепа і Богдан Хмельницький.