У Мексиці почнуть випускати туалетний папір із зображенням Трампа

Мексиканський підприємець Антоніо Батталья зареєстрував і збирається найближчим часом випустити на ринок туалетний папір під торговою маркою "Трамп", щоб віразить своє невдоволення міграційною політикою Дональда Трампа. Про це повідомляє El Mundo.

"На початку своєї передвиборної кампанії, Трамп говорив, що мексиканці - насильники і злочинці, не кажучи вже й про інших образах, в нашу адресу, якими він скористався, щоб вразити свій електорат. Це викликало невдоволення і відраза в Мексиці. Я хотів зробити щось, що викликало б позитивний відгук і принесло б користь мігрантів - людям, яких Трамп образив своїми негативними коментарями", заявив Батталья.

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Постачання туалетного паперу на ринок планують розпочати вже в цьому році. Рекламуватися вона буде під слоганами "М'якість без кордонів" і "Це та стіна, за яку ми заплатимо".

За словами мексиканського бізнесмена, виробництво туалетного паперу - проект в першу чергу соціальний, а не комерційний. 30 відсотків доходу від продажу продукції Батталья має намір перераховувати на підтримку мігрантів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.